Мільярдні оборудки Гринкевича: Міноборони розірвало останній контракт на постачання продуктів із «Трейд лайнс рітейл»

Через постачання низькоякісних товарів для ЗСУ, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

Джерело фото: segodnya.novyny.live

Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР. Державне бюро розслідувань вже повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Згідно із заявою Міноборони, рішення про розірвання контракту на постачання продуктів із «Трейд лайнс рітейл» було ухвалено на фоні отриманих від Державного бюро розслідувань доказів. Під час досудового розслідування встановлено, що компанії «Будівельна компанія Сітіград», «Трейд лайнс рітейл», «Будівельний альянс Монтажпроект», з якими укладені контракти 23 лютого 2023 року, постачали ЗСУ низькоякісні товари.

Це призвело до значного збитку, оціненого в понад 934 мільйони гривень. ДБР в рамках розслідування арештувало рахунки та активи зазначених компаній. Зазначається, що Міністерство оборони подало заяву до Державного бюро розслідувань про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, пов'язаних із Ігорем Гринкевичем.

«Міністерство оборони подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, художниця Соня Морозюк відмовилася виходити заміж за скандального Гринкевича, а подарунки вирішила продати на користь ЗСУ.

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