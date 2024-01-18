ДБР не знає, де зараз перебуває Роман Гринкевич: його оголосили в розшук

Оголошено в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якому повідомили про підозру за статтями про шахрайство та створення злочинної організації у справі про збитки через неякісні закупівлі для Міноборони. Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян, передає пресслужба відомства.

Так, Бюро викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. 17 січня 5 членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано, однак один з них досі переховується.

«Вчора (17 січня – ред.) проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку», – наголосила Сапьян.

Вона додала, що Романа Гринкевича оголошено в розшук. Офіційно кордону він не перетинав.

«Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав», – зауважила вона.

Нагадаємо, художниця Соня Морозюк відмовилася виходити заміж за скандального Гринкевича, а подарунки вирішила продати на користь ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.