ГБР не знает, где находится Роман Гринкевич: его объявили в розыск

Объявлен в розыск Роман Гринкевич — сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого разоблачили на сделках с закупками одежды для ВСУ.

Государственное бюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича — сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которому сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и создании преступной организации по делу об убытках из-за некачественных закупок для Минобороны. Об этом сообщила советница ГБР Татьяна Сапьян, передает пресс-служба ведомства.

Так, Бюро разоблачило организованную группу на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Они нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. 17 января 5 членам группировки было сообщено о подозрении и задержано, однако один из них до сих пор скрывается.

«Вчера (17 января – ред.) проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке», – подчеркнула Сапьян.

Она добавила, что Роман Гринкевич объявлен в розыск. Официально границы он не пересекал.

«Если вам известно о его местонахождении сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал», – отметила она.

Напомним, художница Соня Морозюк отказалась выходить замуж за скандального Гринкевича, а подарки решила продать в пользу ВСУ.

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