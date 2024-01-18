Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих и полицейских за неиспользованные дни отпусков

Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

  1. В Украине

ГБР не знает, где находится Роман Гринкевич: его объявили в розыск

18:48, 18 января 2024
Объявлен в розыск Роман Гринкевич — сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого разоблачили на сделках с закупками одежды для ВСУ.
ГБР не знает, где находится Роман Гринкевич: его объявили в розыск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича — сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которому сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и создании преступной организации по делу об убытках из-за некачественных закупок для Минобороны. Об этом сообщила советница ГБР Татьяна Сапьян, передает пресс-служба ведомства.

Так, Бюро разоблачило организованную группу на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Они нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. 17 января 5 членам группировки было сообщено о подозрении и задержано, однако один из них до сих пор скрывается.

«Вчера (17 января – ред.) проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке», – подчеркнула Сапьян.

Она добавила, что Роман Гринкевич объявлен в розыск. Официально границы он не пересекал.

«Если вам известно о его местонахождении сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал», – отметила она.

Напомним, художница Соня Морозюк отказалась выходить замуж за скандального Гринкевича, а подарки решила продать в пользу ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео