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  1. В Украине

Алексей Данилов: Украина не может принудительно вернуть находящихся за рубежом призывников

21:03, 18 января 2024
Если у гражданина статус беженца, Украина вмешаться не сможет.
Алексей Данилов: Украина не может принудительно вернуть находящихся за рубежом призывников
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У Украины нет возможности принудительно вернуть военнообязанных, которые сейчас находятся за границей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Report.

«Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится», - отметил Данилов.

По его словам, если у гражданина статус беженца, Украина вмешаться не сможет. Причиной этого является то, что в каждой стране существуют свои законы в отношении беженцев.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас в стране необходимо внести коррективы в мобилизацию, чтобы сделать процесс более справедливым.

«Не думаю, что новый законопроект (о мобилизации – ред.) вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются разные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, прежде всего для вступающих в ряды вооруженных сил Украины», - заявил Данилов.

Ранее мы писали, что получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

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