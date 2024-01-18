Олексій Данілов: Україна не може примусово повернути призовників, які перебувають за кордоном

Україна не має можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Report.
«Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде», - зазначив Данілов.
За його словами, якщо громадянин має статус біженця, Україна втрутитися не зможе. Причиною цього є те, що в кожній країні існують свої закони щодо біженців.
Секретар РНБО додав, що зараз в країні необхідно внести корективи в мобілізації, щоб зробити процес більш справедливим.
«Не думаю, що новий законопроект (про мобілізацію - ред.) викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки не бачать остаточного варіанту документа, і у них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав збройних сил України», - заявив Данілов.
Раніше ми писали, що отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.
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