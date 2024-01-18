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  1. В Україні

Олексій Данілов: Україна не може примусово повернути призовників, які перебувають за кордоном

21:03, 18 січня 2024
Якщо громадянин має статус біженця, Україна втрутитися не зможе.
Олексій Данілов: Україна не може примусово повернути призовників, які перебувають за кордоном
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Україна не має можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Report.

«Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде», - зазначив Данілов.

За його словами, якщо громадянин має статус біженця, Україна втрутитися не зможе. Причиною цього є те, що в кожній країні існують свої закони щодо біженців.

Секретар РНБО додав, що зараз в країні необхідно внести корективи в мобілізації, щоб зробити процес більш справедливим.

«Не думаю, що новий законопроект (про мобілізацію - ред.) викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки не бачать остаточного варіанту документа, і у них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав збройних сил України», - заявив Данілов.

Раніше ми писали, що отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

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