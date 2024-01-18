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НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

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Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

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Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

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  1. В Україні

Дрон, який долетів до нафтобази у Санкт-Петербурзі, був українського виробництва, — Олександр Камишін

20:56, 18 січня 2024
Український дрон пролетів 1250 кілометрів, перш ніж досягти цілі.
Дрон, який долетів до нафтобази у Санкт-Петербурзі, був українського виробництва, — Олександр Камишін
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Нафтобазу в російському Санкт-Петербурзі в ніч на 18 січня вразив дрон українського виробництва. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає «Економічна правда».

Дрон пролетів 1250 кілометрів, перш ніж досягти цілі.

«Ми здатні виробляти все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій», – зазначив Камишін.

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