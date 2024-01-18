Дрон, який долетів до нафтобази у Санкт-Петербурзі, був українського виробництва, — Олександр Камишін

Український дрон пролетів 1250 кілометрів, перш ніж досягти цілі.

Нафтобазу в російському Санкт-Петербурзі в ніч на 18 січня вразив дрон українського виробництва. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає «Економічна правда».

Дрон пролетів 1250 кілометрів, перш ніж досягти цілі.

«Ми здатні виробляти все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій», – зазначив Камишін.

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