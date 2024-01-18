Україна ввела в експлуатацію перше у світі сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, — Міненерго

Сховище оснащене кількома запатентованими конструкціями Holtec, які роблять об'єкт надзвичайно стійким до природних і техногенних загроз.

Україна ввела в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива попри загрози воєнного часу. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що це перше у світі «сухе» сховище.

Воно оснащене кількома запатентованими конструкціями американської компанії Holtec International, які роблять об'єкт стійким до природних і техногенних загроз.

Протягом минулого року на майданчику сховища було розміщено 13 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) із трьох українських атомних електростанцій. Як розповіли в міністерстві, це дозволило зекономити понад 150 мільйонів доларів на його транспортуванні і зберіганні.

«Отже, один рік роботи ЦСВЯП вже повністю покрити витрати на його зведення», - розповіли у Міненерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.