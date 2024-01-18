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  1. В Украине

Украина ввела в эксплуатацию первое в мире сухое хранилище отработанного ядерного топлива, — Минэнерго

21:12, 18 января 2024
Хранилище оснащено несколькими запатентованными конструкциями Holtec, которые делают объект чрезвычайно устойчивым к природным и техногенным угрозам.
Украина ввела в эксплуатацию первое в мире сухое хранилище отработанного ядерного топлива, — Минэнерго
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Украина ввела в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, несмотря на угрозы военного времени. Об этом сообщает Министерство энергетики.

В ведомстве отметили, что это первое в мире «сухое» хранилище.

Оно оснащено несколькими запатентованными конструкциями американской компании Holtec International, которые делают объект устойчивым к природным и техногенным угрозам.

В течение прошлого года на площадке хранилища было размещено 13 контейнеров с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) из трех украинских атомных электростанций. Как рассказали в министерстве, это позволило сэкономить более 150 миллионов долларов на его транспортировке и хранении.

«Итак, один год работы ЦХОЯТ уже полностью покрыть затраты на его возведение», - рассказали в Минэнерго.

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