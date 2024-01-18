Минобороны включили в единственный портал обличителей коррупции от НАПК

Теперь каждый, кому известно о возможных фактах правонарушений в Министерстве обороны, может подать сообщение обличителя коррупции (в том числе анонимное).

Министерство обороны включили в список госорганов на специальном портале НАПК - единого портала обличителей коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Отныне каждый, кому известно о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Министерстве обороны, может подать сообщение обличителя коррупции (в том числе анонимное)», - отметили в министерстве.

Так, с помощью этой системы можно контролировать состояние и результаты рассмотрения сообщения, получить информацию о статусе обличителя.

Кроме того, портал гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных.

Портал обличителей коррупций доступен по ссылке.

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