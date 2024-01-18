Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих и полицейских за неиспользованные дни отпусков

Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

  1. В мире

НАТО проведет наибольшие учения со времен Холодной войны — привлекут 90 тысяч военных

19:51, 18 января 2024
Североатлантический союз оценит свою способность воевать с россией.
НАТО проведет наибольшие учения со времен Холодной войны — привлекут 90 тысяч военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нато планирует самые масштабные учения во времена холодной войны с участием 90 000 военных для оценки своей способности к борьбе с россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главнокомандующего Альянса Криса Каволи, около 90 000 военнослужащих должны присоединиться к учениям Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая.

К учениям также привлекут более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевых машин пехоты.

Он отметил, что учения будут отрабатывать выполнение первых оборонных планов НАТО, которые альянс разработал за десятилетия. В них подробно описано, как НАТО может ответить на атаку россии.

«Steadfast Defender 2024 продемонстрирует способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей альянса для укрепления обороны Европы», - заявили в НАТО.

Усиление будет происходить во время «имитированного сценария конфликта, возникающего с почти равным противником», сказал Каволи.

По данным НАТО, последними учениями подобного масштаба были Reforger – во время холодной войны в 1988 году из 125 000 участников – и Trident Juncture в 2018 году из 50 000 участников.

Войска, которые примут участие в учениях, включающих моделирование отправки личного состава в Европу, а также обучение на земле, прибудут из стран НАТО и Швеции, которая надеется в скором времени присоединиться к альянсу.

Во второй части учений Steadfast Defender особое внимание будет уделено развертыванию сил быстрого реагирования НАТО в Польше на восточном фланге альянса.

Другими основными местами учений будут страны Балтии, считающиеся наиболее угрожающими потенциальной российской атакой, Германия – центр для поступления подкреплений – и страны на периферии альянса, такие как Норвегия и Румыния.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео