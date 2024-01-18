НАТО проведет наибольшие учения со времен Холодной войны — привлекут 90 тысяч военных

Североатлантический союз оценит свою способность воевать с россией.

Нато планирует самые масштабные учения во времена холодной войны с участием 90 000 военных для оценки своей способности к борьбе с россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главнокомандующего Альянса Криса Каволи, около 90 000 военнослужащих должны присоединиться к учениям Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая.

К учениям также привлекут более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевых машин пехоты.

Он отметил, что учения будут отрабатывать выполнение первых оборонных планов НАТО, которые альянс разработал за десятилетия. В них подробно описано, как НАТО может ответить на атаку россии.

«Steadfast Defender 2024 продемонстрирует способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей альянса для укрепления обороны Европы», - заявили в НАТО.

Усиление будет происходить во время «имитированного сценария конфликта, возникающего с почти равным противником», сказал Каволи.

По данным НАТО, последними учениями подобного масштаба были Reforger – во время холодной войны в 1988 году из 125 000 участников – и Trident Juncture в 2018 году из 50 000 участников.

Войска, которые примут участие в учениях, включающих моделирование отправки личного состава в Европу, а также обучение на земле, прибудут из стран НАТО и Швеции, которая надеется в скором времени присоединиться к альянсу.

Во второй части учений Steadfast Defender особое внимание будет уделено развертыванию сил быстрого реагирования НАТО в Польше на восточном фланге альянса.

Другими основными местами учений будут страны Балтии, считающиеся наиболее угрожающими потенциальной российской атакой, Германия – центр для поступления подкреплений – и страны на периферии альянса, такие как Норвегия и Румыния.

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