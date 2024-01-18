НАТО проведе найбільші навчання з часів Холодної війни — залучать 90 тисяч військових

Альянс оцінить свою здатність воювати з росією.

Нато планує наймасштабніші навчання за часів холодної війни з участю 90 000 військових для оцінки своєї здатності до боротьби з росією. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами головнокомандувача Альянсу Кріса Каволі, близько 90 000 військовослужбовців мають приєднатися до навчань Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня.

До навчань також залучать понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1100 бойових машин, включаючи 133 танки та 533 бойові машини піхоти.

Каволі зазначив, що навчання будуть відпрацьовувати виконання перших оборонних планів НАТО, які альянс розробив за десятиліття. В них детально описано, як НАТО може відповісти на атаку росії.

«Steadfast Defender 2024 продемонструє здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин альянсу для зміцнення оборони Європи», — заявили в НАТО.

Посилення відбуватиметься під час «імітованого сценарію конфлікту, що виникає з майже рівним супротивником», сказав Каволі.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger - під час холодної війни в 1988 році з 125 000 учасників - і Trident Juncture в 2018 році з 50 000 учасників.

Війська, які візьмуть участь у навчаннях, які включатимуть моделювання відправки особового складу в Європу, а також навчання на землі, прибудуть з країн НАТО та Швеції, яка сподівається незабаром приєднатися до альянсу.

Під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі альянсу.

Іншими основними місцями навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш загрозливими від потенційної російської атаки, Німеччина – центр для надходження підкріплень – і країни на периферії альянсу, такі як Норвегія та Румунія.

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