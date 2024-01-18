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  1. В Україні

На об'єкти нерухомості встановлено нульові ставки: чи подавати декларацію

23:00, 18 січня 2024
За об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, щодо яких за рішенням місцевої влади встановлено нульові ставки, декларацію подають на загальних підставах.
На об'єкти нерухомості встановлено нульові ставки: чи подавати декларацію
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Державна податкова служба в Одеській області надала роз’яснення щодо подання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності юридичної особи, по яких встановлені нульові ставки.

Так, відповідно до пп. 266.5.1 ПКУ ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відс розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Згідно з пп. 266.7.5 ПКУ платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Форма Декларації, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 №408 (із змінами) передбачає заповнення додатка 1 (для об’єктів житлової нерухомості) та додатка 2 (для об’єктів нежитлової нерухомості), які є її невід’ємною частиною.

Згідно з приміткою 10 інформації до додатка 1 (додатка 2) до Декларації у графі 14 «Ставка (%)» розд. І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 1 (додатка 2) зазначається ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначена рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до пп. 266.5.1 ПКУ.

Таким чином, за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, щодо яких за рішенням сільської, селищної або міської ради встановлено нульові ставки, Декларація подається на загальних підставах.

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