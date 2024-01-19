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Оподаткування власників iPhone та підвищення розміру військового збору: у Верховній Раді розповіли, як намагаються знайти гроші на армію

07:40, 19 січня 2024
При доході більше ніж 20 тис. гривень, військовій збір може бути не 1,5%, а 5%.
Оподаткування власників iPhone та підвищення розміру військового збору: у Верховній Раді розповіли, як намагаються знайти гроші на армію
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 Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини» розповіла, як можна знайти додаткові гроші для забезпечення потреб Збройних сил, в тому числі і для проведення додаткової мобілізації.

«Варіантів, де взяти гроші, небагато. Вони обговорюються і в парламенті, і в Уряді. Можна говорити про необхідність спрямування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, можна говорити про підвищення податків. Але я вважаю, що якщо ви заробляєте мало, то ви не повинні платити більше того, що ви платите зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. У народних депутатів заробітна плати вище, ніж 20 тисяч гривень, відтак ми могли б платити військовий розбір у розмірі 5%», - розповіла Роксолана Підласа.

Також, народний депутат розповіла про можливість запровадження податку на розкіш.

«Також можна запровадити податок на розкіш. Адже незважаючи на війну, у нас в країну ввозиться величезна кількість автомобілів і дорогої техніки. По митній статистиці ми це бачимо. Ми бачимо, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо. Це негативно впливає на наш платіжний баланс. Ніхто не каже, що потрібно оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень, але якщо це новий iPhone, який коштує 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватися додатковим митом», - зазначила Роксолана Підласа.

Зазначимо, що раніше Роксолана Підласа повідомила, що для задоволення потреб військового командування у мобілізації, державному бюджету додатково необхідно більше 300 млрд. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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