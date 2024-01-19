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Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию

07:40, 19 января 2024
При доходе более 20 тыс. гривен, военный сбор может быть уже не 1,5%, а 5%.
Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию
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Председатель Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа в эфире телевизионного марафона «Единые новости» рассказала, как можно найти дополнительные деньги для обеспечения потребностей Вооруженных сил, в том числе и для проведения дополнительной мобилизации.

«Вариантов, где взять деньги, немного. Они обсуждаются и в парламенте, и в правительстве. Можно говорить о необходимости направления средств из местных бюджетов в государственный бюджет, можно говорить о повышении налогов. Но я считаю, что если вы зарабатываете мало, то вы не должны платить больше того, что вы уже сейчас платите. Но если вы зарабатываете от 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов заработная плата выше, чем 20 тысяч гривен, поэтому мы могли бы платить военный разбор в размере 5%», - рассказала Роксолана Пидласа.

Также народный депутат рассказала о возможности введения налога на роскошь.

«Также можно ввести налог на роскошь. Ведь, несмотря на войну, у нас в страну ввозится огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники. По таможенной статистике мы это видим. Мы видим, сколько ноутбуков, телефонов каждый месяц мы импортируем. Это оказывает негативное влияние на наш платежный баланс. Никто не говорит, что нужно облагать налогом телефон за 5 тысяч гривен, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться дополнительной пошлиной», - отметила Роксолана Пидласа.

Напомним, что ранее Роксолана Пидласа сообщила, что для удовлетворения потребностей военного командования в мобилизации, государственному бюджету дополнительно необходимо более 300 млрд. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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