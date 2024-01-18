На объекты недвижимости установлены нулевые ставки: подавать ли декларацию

За объекты жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся в собственности юридических лиц, по которым по решению местных властей установлены нулевые ставки, декларацию подают на общих основаниях.

Государственная налоговая служба в Одесской области предоставила разъяснение по представлению налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты недвижимости, находящиеся в собственности юридического лица, по которым установлены нулевые ставки.

Так, согласно пп. 266.5.1 НКУ ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета в зависимости от месторасположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости размере, не превышающем 1,5 проц размера минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. метр налогооблагаемой базы.

Согласно пп. 266.7.5 НКУ плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 01 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельной участки по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Относительно вновь (нововведенного) объекта жилой и/или нежилой недвижимости декларация юридическим лицом – плательщиком подается в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Форма Декларации, утвержденная приказом Минфина от 10.04.2015 №408 (с изменениями) предусматривает заполнение приложения 1 (для объектов жилой недвижимости) и приложения 2 (для объектов нежилой недвижимости), являющихся ее неотъемлемой частью.

Согласно примечанию 10 информации к приложению 1 (приложению 2) к Декларации в графе 14 «Ставка (%)» разд. И «Расчет налогового обязательства» приложения 1 (приложения 2) указывается ставка налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определенная решением органа местного самоуправления в соответствии с пп. 266.5.1 НКУ.

Таким образом, за объекты жилой и/или нежилой недвижимости, находящиеся в собственности юридических лиц, по которым по решению сельского, поселкового или городского совета установлены нулевые ставки, Декларация подается на общих основаниях.

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