Міноборони включили до єдиного порталу викривачів корупції від НАЗК

Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (в тому числі анонімне).

Міністерство оборони включили до переліку держорганів на спеціальному порталі НАЗК - єдиного порталу викривачів корупції. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (в тому числі анонімне)», - зазначили у міністерстві.

Так, за допомогою цієї системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача.

Крім цього, портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Портал викривачів корупцій доступний за посиланням.

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