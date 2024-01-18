Атака на нафтовий термінал та вибухи у Підмосков’ї: у рф повідомляють про атаку дронів

У рф кажуть, що дрони летіли на «Петербурзький нафтовий термінал».

Ніч на 18 січня для росіян була неспокійною. Вони повідомляють про атаку безпілотників на Ленінградську область. У Телеграм-каналах місцевих кажуть, що цієї ночі дрон упав і вибухнув на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал".

У міноборони рф традиційно звітують, що всі дрони "збили" і цілей вони не досягли.

Зазначимо, що "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік).

Також дрони літали над Московською областю, там нібито працювала ППО.

Мер Москви Собянін відзвітував, що у Подольську збили дрон, який начебто летів на столицю рф.

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