Атака на нефтяной терминал и взрывы в Подмосковье: в рф сообщают об атаке дронов

В рф говорят, что дроны летели на «Петербургский нефтяной терминал».

Ночь на 18 января для россиян была неспокойной. Они сообщают об атаке беспилотников на Ленинградскую область. В Телеграм-каналах местных говорят, что этой ночью дрон упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал".

В минобороны рф традиционно отчитываются, что все дроны "сбили" и целей они не достигли.

Отметим, что "Петербургский нефтяной терминал" – это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность – 12,5 млн тонн в год).

Также дроны летали над Московской областью, там якобы работала ПВО.

Мэр Москвы Собянин отчитался, что в Подольске сбили дрон, который якобы летел в столицу рф.

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