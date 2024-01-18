Что празднуют 18 января: традиции, приметы, запреты

18 января отмечают День технического обслуживания и День толкового словаря.

В четверг, 18 января, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют День технического обслуживания. Больше всего этот праздник популярен в США.

Чтобы техника исправно работала, ей необходимо своевременное и правильное обслуживание. Такой особый праздник был создан, чтобы привлечь внимание к важности выполнять техническое обслуживание.

Также 18 января – День здорового веса женщин. Праздник выпадает ежегодно на четверг третьей полной недели января.

А еще сегодня День толкового словаря.

Верующие чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Что нельзя делать 18 января:

В этот день не стоит обращаться в суд, потому что проиграете дело.

Нельзя с этого дня и до Пасхи совершать свадьбу.

Запрещено ссориться, злословить и переедать.

У наших предков было несколько примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы летают низко над землей — будет ненастье;

оттепель в этот день указывает на влажное лето и плохой урожай;

сильная метель — зима еще задержится;

в полдень из-за туч выглянуло солнце — ждите ранней весны.

Предки верили, что сны в ночь на 19 января пророческие. Поэтому обязательно их запомните, но никому о них не рассказывайте.

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