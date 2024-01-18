Бездействие угрожает нацбезопасности: Байден призвал лидеров Конгресса принять помощь Украине

Президент США обсудил с членами Конгресса необходимость продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден обсудил с представителями Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украины. Он призвал конгрессменов оперативно одобрить помощь Украине и отметил важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Президент четко подчеркнул: продолжающаяся неспособность Конгресса принять решение ставит под угрозу нацбезопасность США, НАТО и остальной свободный мир. Президент призвал Конгресс быстро выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решимости США", - отмечают в сообщении.

Также Байден затронул вопрос южной границы, принципиально важный для республиканцев, и сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в переговорах между партиями в Сенате.

"Президент выразил поддержку достижению двухпартийной договоренности в вопросе политики по границе и потребности дополнительных ресурсов для мер на границе", – добавляют в сообщении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Конгресс США может проголосовать за законопроект о помощи Украине в ближайшие недели.

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