Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%

В 2024 году условия сдачи экзаменов на право управления автомобилем станут еще более жесткими.

Среди чиновников, получающих зарплаты при поддержке США, проведут опрос в Дії, - Михаил Федоров

Опрос нужен для демонстрации партнерам большей подотчетности и касается тех госслужащих, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США, - глава Минцифры Михаил Федоров.

Нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией, – спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер

По ее словам, нужно надежное руководство Счетной палаты, а Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом.

Кандидатка на главу НАПК и экс-советница Александра Новикова Катерина Каплюк приобрела за время работы в НАПК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, приобретенных за время работы в НАПК, задекларировала кандидат на должность председателя НАПК Катерина Каплюк.

  1. В Украине

Враг атаковал Украину 33 «шахедами»: силы ПВО сбили 22

08:31, 18 января 2024
Еще несколько дронов – не достигли своих целей.
Враг атаковал Украину 33 «шахедами»: силы ПВО сбили 22

В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину 33 ударными беспилотниками из Приморско-Ахтарска и Курской области, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области — били по Харьковщине. Об этом сообщили Воздушные силы.

Было уничтожено 22 дрона. Еще несколько дронов не достигли своих целей. Основными направлениями ударов были юг и север.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео