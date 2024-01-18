Враг атаковал Украину 33 «шахедами»: силы ПВО сбили 22

Еще несколько дронов – не достигли своих целей.

В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину 33 ударными беспилотниками из Приморско-Ахтарска и Курской области, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области — били по Харьковщине. Об этом сообщили Воздушные силы.

Было уничтожено 22 дрона. Еще несколько дронов не достигли своих целей. Основными направлениями ударов были юг и север.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

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