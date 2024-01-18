Топором по голове: на Киевщине нетрезвый конфликт привел к трагедии

Правоохранители Киевщины объявили о подозрении мужчине, который убил своего знакомого во время конфликта.

Источник фото: Полиция Киевской области

Правоохранители Киевщины объявили о подозрении мужчине, который совершил нападение на своего знакомого. О бездыханном теле сообщил знакомый погибшего, - сообщает полиция Киевской области.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили на теле 44-летнего владельца дома проникающие ранения. Оперативными мероприятиями полиции удалось выявить и задержать правонарушителя. Оказалось, что злоумышленник, который ранее уже имел судимость за имущественные преступления, был знаком с потерпевшим.

Из-за словесной ссоры во время потребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. Затем гость, не удержав свою агрессию, ударил топором по голове владельца дома. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника и взяли его под стражу. Фигуранту объявлено подозрение по статье 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". За это преступление он может получить до 15 лет лишения свободы.

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