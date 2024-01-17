Румынские протестующие перекроют третий пункт пропуска на границе с Украиной

Движение грузовиков через КПП «Халмеу-Дяково» будет заблокировано.

Источник фото: trubyna

В четверг, 18 января, румынские протестующие решили перекрыть КПП «Халмеу-Дяково». Со стороны Румынии начнется акция местных автоперевозчиков и фермеров. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Протестующие планируют заблокировать движение грузовиков, что может привести к временным ограничениям или полному заблокированию движения грузового транспорта.

Отмечается, что блокада не будет распространяться на движение легкового транспорта и автобусов. Румынские протестующие уже ранее заблокировали два других пункта пропуска с Украиной – «Сирет-Порубное» и «Викову-де-Сус – Красноильск». После получения официального подтверждения о блокировании пункта пропуска «Халмеу-Дяково», будет предоставлена дополнительная информация о режиме работы пункта и возможных сроках проведения протеста.

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