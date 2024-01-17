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Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

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Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

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Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

  1. В Україні

Румунські протестувальники перекриють третій пункт пропуску на кордоні з Україною

21:46, 17 січня 2024
Рух вантажівок через КПП «Халмеу-Дякове» буде заблоковано.
Румунські протестувальники перекриють третій пункт пропуску на кордоні з Україною
Джерело фото: trubyna

У четвер, 18 січня, румунські протестувальники вирішили перекрити КПП «Халмеу-Дякове». З боку Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Учасники протесту планують заблокувати рух вантажівок, що може призвести до тимчасових обмежень або повного заблокування руху вантажного транспорту.

Відзначається, що блокада не буде поширюватися на рух легкового транспорту та автобусів. Румунські протестувальники вже раніше заблокували два інші пункти пропуску з Україною – «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус – Красноїльськ». Після отримання офіційного підтвердження щодо блокування пункту пропуску «Халмеу-Дякове», буде надана додаткова інформація про режим роботи пункту та можливі терміни проведення протесту.

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