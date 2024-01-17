Румунські протестувальники перекриють третій пункт пропуску на кордоні з Україною

Рух вантажівок через КПП «Халмеу-Дякове» буде заблоковано.

Джерело фото: trubyna

У четвер, 18 січня, румунські протестувальники вирішили перекрити КПП «Халмеу-Дякове». З боку Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Учасники протесту планують заблокувати рух вантажівок, що може призвести до тимчасових обмежень або повного заблокування руху вантажного транспорту.

Відзначається, що блокада не буде поширюватися на рух легкового транспорту та автобусів. Румунські протестувальники вже раніше заблокували два інші пункти пропуску з Україною – «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус – Красноїльськ». Після отримання офіційного підтвердження щодо блокування пункту пропуску «Халмеу-Дякове», буде надана додаткова інформація про режим роботи пункту та можливі терміни проведення протесту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.