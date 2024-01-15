Румунські протестувальники заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску

Блокада діє лише для вантажівок, інші види транспорту та пішоходи в обох пунктах пропуску проходять відповідно до порядку.

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Румунські фермери перекрили рух вантажівок через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус».

«Близько 12.00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску «Сірет», який знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне», – повідомила Державна прикордонна служба України.

Також почалося блокування румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», розташованого навпроти українського пункту «Красноїльськ».

Відзначається, що інші види транспорту та пішоходи в обох пунктах пропуску продовжують оформлюватися відповідно до установленого порядку як для в'їзду, так і виїзду з України.

Нагадаємо, що 6-годнні переговори протестувальників з урядом Румунії закінчилися провалом.

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