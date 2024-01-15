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У Румунії переговори протестувальників з урядом закінчилися провалом: блокада кордону продовжиться

14:23, 15 січня 2024
Румунські фермери та перевізники не дійшли до компромісу з міністром фінансів, тож «протест триватиме нескінченно».
У Румунії переговори протестувальників з урядом закінчилися провалом: блокада кордону продовжиться
Джерело фото: LAPAR
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У Румунії фермери та перевізники після чотирьох годин переговорів із урядом не досягли компромісу і оголосили про продовження блокади кордону. Протестувальники висловили своє невдоволення ускладненими умовами сільгоспвиробництва, обумовленими високими цінами на пальне та зростанням податків, яке у деяких випадках призводить до закриття бізнесу. Про це повідомляє TVR.

Переговори, що відбулися в Міністерстві фінансів, не задовольнили протестувальників, які у вівторок ввечері заблокували Європейську дорогу 85. Хоча поліції вдалося розблокувати дорогу, протестуючі планують залишитися на вулицях і цієї ночі.

«Через угоди, укладені Румунією з Єврокомісією, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних видатків у всіх сферах. Тому наш протест триватиме нескінченно довго, доки ця влада не зрозуміє, що не здатна керувати країною», - заявив Денуц Андруш, представник аграріїв.

Представники фермерів вийшли із переговорів із Мінфіну, повідомивши, що угода не досягнута, і протести продовжаться. «Після зустрічі з міністром фінансів ми заявляємо, що не було досягнуто згоди, посилаючись на європейське законодавство, через угоди, прийняті Румунією в Європейській комісії. Не знайдено рішень щодо скорочення бюджетних видатків за всіма напрямами. Підсумовуючи, наш протест триватиме нескінченно, доки ця влада не зрозуміє, що ваша неспроможність керувати країною є реальною», - сказав Андруш, покидаючи переговори.

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