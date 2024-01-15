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Запропонував $300 прикордоннику, щоб потрапити в Україну: на Вінниччині затримали іноземця

16:31, 15 січня 2024
На Вінниччині іноземець намагався підкупити вартових кордону.
Запропонував $300 прикордоннику, щоб потрапити в Україну: на Вінниччині затримали іноземця
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у пункті пропуску «Могилів-Подільський» громадянин Азербайджану запропонував хабар прикордоннику аби безперешкодно потрапити на територію України. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Під час заходів прикордонного контролю, встановлено, що іноземцю заборонено в’їзд. Проте такий хід справ не входив у плани 43-річного чоловіка. Аби вирішити питання щодо безперешкодного пропуску, іноземець спробував домовитися та запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну грошову винагороду в розмірі 300 доларів США», - сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що охоронці кордону від запропонованого відмовилися, натомість правопорушнику доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України, за ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»

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