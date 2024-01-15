«Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється» – РСУ відреагувала на обшук в Дніпровському райсуді Києва

Рада суддів України закликала Державне бюро розслідувань дотримуватися вимог закону та з’явитися на засідання ВРП 16 січня.

Джерело фото: Рада суддів України

Рада суддів України 15 січня 2024 року висловила свою позицію щодо обшуку, який співробітники Державного бюро розслідувань провели 9 січня в кабінеті судді Дніпровського райсуду міста Києва Юлії Іваніної.

РСУ зазначила, що судячи з хронології подій, обшук у приміщенні Дніпровського районного суду Києва був проведений без відповідної ухвали слідчого судді.

Також РСУ зазначила, що під час обшуку в суді, зафіксовано «особистий обшук осіб жіночої статі особами протилежної статі», фотографування й направляння «невідомим особам проєктів судових рішень, які не були оголошені учасникам процесу».

У РСУ підкреслили, що «неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється», а незаконні дії «порушують засади кримінального судочинства, загальні засади правової системи, підривають довіру до державних інститутів та авторитет правосуддя загалом».

У своєму зверненні РСУ закликала представників ДБР з’явитися на засідання Вищої ради правосуддя 16 січня, де будуть розглядатися події в Дніпровському райсуді Києва.

Наводимо текст повідомлення Ради суддів України.

«У зв'язку з проведенням Державним бюро розслідувань 9.01.2024 так званих "невідкладних слідчих дій" у Дніпровському районному суді міста Києва, вважаємо за необхідне заявити таке.

11.01.2024 року до РСУ надійшло звернення зборів суддів вказаного суду за фактом проведення "слідчих дій", що полягали у проведенні невідкладного обшуку в кабінеті судді Юлії Іваніної, знятті інформації з персональних комп'ютерів, особистому обшуку працівників суду, слідчих, прокурорів, у тому числі відвідувачів – громадян України, які не мали жодного відношення до справи, що знаходилась на розгляді у судді Іваніної Ю., перевірці їх особистих речей, змісту мобільних телефонів та інших пристроїв, з фактичним блокуванням роботи суду на певний період часу.

12.01.2024 року ДБР опублікувала пресреліз щодо проведених обшуків в одному з районних судів м. Києва, де зокрема стверджується про вчинення суддею кримінального правопорушення: "Аби уникнути кримінальної відповідальності екснардеп звернувся за допомогою до судді одного з районних судів міста Києва" (https://dbr.gov.ua/news/dbr-provelo-obshuki-v-odno...

Дана публікація ДБР вже містить інформацію, яка порушує принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, закріпленого у ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України.

Попередньою перевіркою вказаних подій встановлено, що обшук у приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва був проведений без відповідної ухвали слідчого судді.

Водночас Конституція України (ч. 3ст. 30) та КПК України (ч. 3ст. 233) передбачають, що слідчий, прокурор мають право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Під "невідкладними випадками" потрібно розуміти лише такі зазначені у ч. 3 ст. 233 КПК виключні обставини, які існували на момент проникнення до житла чи іншого володіння особи та унеможливлювали отримання в порядку, передбаченому КПК, відповідного дозволу слідчого судді.

У публікації ДБР хоча і зазначено, що вони діють з суворим дотриманням Закону, але не вказано, в чому була невідкладність такої слідчої дії? Кого або що саме рятували працівники ДБР у приміщенні суду, кого переслідували?

Також, у вказаній публікації ДБР відсутня інформація щодо підстав, які надавали працівникам ДБР проводити особистий обшук осіб жіночої статі особами протилежної статі, фотографувати й направляти невідомим особам проєкти судових рішень, які, звісно, не були оголошені учасникам процесу.

Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється, а незаконні дії порушують засади кримінального судочинства, загальні засади правової системи, підривають довіру до державних інститутів та авторитет правосуддя загалом.

Вже завтра, 16 січня 2024 року Вища рада правосуддя розгляне звернення зборів суддів Дніпровського районного суду міста Києва про втручання в діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також повідомлення судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

З огляду на зазначене, очікуємо, що представники ДБР прибудуть на згадане засідання Вищої ради правосуддя і нададуть вичерпні та зрозумілі пояснення своїх дій, в тому числі й щодо питань порушених вище.

Від Генерального прокурора очікуємо правової оцінки дій відповідних посадових осіб на предмет наявності у згаданих "невідкладних слідчих діях" ознак кримінального правопорушення».

Також в РСУ звернули увагу, що відповідний текст на сайті ДБР, з поясненнями Бюро щодо обшуків в суді, було відредаговано.

«Вже після публікації цієї заяви нами з'ясовано, що на офіційному сайті здійснювалося коригування прес-релізу ДБР. З нього, зокрема "прибрано" речення про те, що "Вона погодилась на "пропозицію" та вчинила певне кримінальне правопорушення для прикриття оборудки". Але Інтернет пам'ятає все. Тому з нетерпінням очікуєм від ДБР пояснень, яким вироком суду встановлено факт вчинення "певного кримінального правопорушення».

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року збори суддів Дніпровського районного суду міста Києва повідомили про проведення в суді обшуку, який відбувся з численними порушеннями процесуального законодавства та без ухвали слідчого судді.

При цьому, без належних на те підстав, співробітники ДБР здійснили обшуки і огляд багатьох людей, які на той час перебували в суді. Співробітники проводили слідчі дії в суді у рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення майна власниками та менеджментом АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

12 січня Верховний Суд звернувся до директора ДБР із заявою про неприпустимість тиску на суд.

У ДБР пояснили обшук в Дніпровському райсуді Києва тім, що «досудове розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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