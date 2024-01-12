Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

  1. Публікації
  2. / В Україні

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

16:53, 12 січня 2024
У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.
«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Державному бюро розслідувань 12 січня спробували пояснити, чому проводили обшук та вилучення майна у Дніпровському районному суді міста Києва 9 січня.

У Бюро повідомили, що його співробітники проводили слідчі дії в суді у рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення майна власниками та менеджментом АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Як повідомили  у ДБР, їм стало відомо, що колишній народний депутат, акціонер «Банку «Фінанси та Кредит» звернувся за допомогою до судді Дніпровського районного суду міста Києва, у провадженні якої знаходилася відповідна кримінальна справа, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності.

Після цього співробітники ДБР вирішили провести обшук в службовому кабінеті судді Дніпровського райсуду Києва Юлії Іваніної та вилучили речові докази правопорушення.

Разом з тим, у ДБР повідомили також наступне:

«Підкреслимо, що необхідність проведення слідчих дій у приміщенні суду жодним чином не пов’язана із виконанням своїх службових обов’язків та здійсненням законного судочинства судді вказаного суду або інших працівників суду. Слідчі дії не мають на меті здійснення тиску на суддю, втручання у здійснення правосуддя, та перешкоджання діяльності судді чи виконанню ним службових обов'язків.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України».

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року збори суддів Дніпровського районного суду міста Києва повідомили про проведення в суді обшуку, який відбувся з численними порушеннями процесуального законодавства та без ухвали слідчого судді.

При цьому, без належних на те підстав, співробітники ДБР здійснили обшуки і огляд багатьох людей, які на той час перебували в суді. 

12 січня Верховний Суд звернувся до директора ДБР із заявою про неприпустимість тиску на суд.

Автор В’ячеслав Хрипун

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська