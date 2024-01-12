«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

У Державному бюро розслідувань 12 січня спробували пояснити, чому проводили обшук та вилучення майна у Дніпровському районному суді міста Києва 9 січня.

У Бюро повідомили, що його співробітники проводили слідчі дії в суді у рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення майна власниками та менеджментом АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Як повідомили у ДБР, їм стало відомо, що колишній народний депутат, акціонер «Банку «Фінанси та Кредит» звернувся за допомогою до судді Дніпровського районного суду міста Києва, у провадженні якої знаходилася відповідна кримінальна справа, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності.

Після цього співробітники ДБР вирішили провести обшук в службовому кабінеті судді Дніпровського райсуду Києва Юлії Іваніної та вилучили речові докази правопорушення.

Разом з тим, у ДБР повідомили також наступне:

«Підкреслимо, що необхідність проведення слідчих дій у приміщенні суду жодним чином не пов’язана із виконанням своїх службових обов’язків та здійсненням законного судочинства судді вказаного суду або інших працівників суду. Слідчі дії не мають на меті здійснення тиску на суддю, втручання у здійснення правосуддя, та перешкоджання діяльності судді чи виконанню ним службових обов'язків.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України».

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року збори суддів Дніпровського районного суду міста Києва повідомили про проведення в суді обшуку, який відбувся з численними порушеннями процесуального законодавства та без ухвали слідчого судді.

При цьому, без належних на те підстав, співробітники ДБР здійснили обшуки і огляд багатьох людей, які на той час перебували в суді.

12 січня Верховний Суд звернувся до директора ДБР із заявою про неприпустимість тиску на суд.

Автор В’ячеслав Хрипун

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