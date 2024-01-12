Великобританія надасть Україні військову допомогу на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів

Програма підтримки розрахована на 2024-2025 роки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Програма підтримки розрахована на 2024-2025 роки.

За його словами, Україна отримає протитанкові засоби, ракети, сотні тисяч нових артилерійських снарядів.

"Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових", - сказав Сунак.

Нагадаємо, що 12 січня Україна підписала з Британією угоду у сфері безпеки. Угода закріплює підтримку, яку Сполучене Королівство надавало та продовжуватиме надавати безпеці України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

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