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  1. В Україні

Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки

16:06, 12 січня 2024
Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво країн у сфері безпеки.
Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки
Фото: tsn.ua
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У п’ятницю, 12 січня, Україна підписала з Британією угоду у сфері безпеки, передає «Суспільне».

Угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією підписали Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Документ, що має назву «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії», був підписаний після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

«Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася», – заявив Зеленський.

У свою чергу Сунак підкреслив, що це «перше з безпекових запевнень, які підписує Україна».

Ця угода офіційно закріплює низку заходів підтримки, яку Велика Британія надавала та продовжуватиме надавати України, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовку та оборонно-промисловим співробітництвом.

Угода також зобов’язує Велику Британію проводити консультації з Україною у випадку, якщо на неї знову нападе росія, і надавати «швидку та постійну» допомогу для оборони.

Раніше ми писали, що до Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак.

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