Віддалена робота з автомобіля: Microsoft випустить нові інструменти, деталі

Компанія у лютому планує випустити інструмент для відеоконференцій Teams на Android Auto.

Компанія Microsoft у лютому планує випустити інструмент для відеоконференцій Teams на Android Auto. Це стане важливим кроком у спрощенні віддаленої роботи. Про це повідомляє Techgig.

Інтеграція спрямована на безперешкодне підключення телефонів Android до інформаційно-розважальної системи автомобіля.

Нові команди на Android Auto повинні спростити доступ до зборів через календар, дозволити дзвонити через функцію швидкого набору деяких контактів і відображати журнали останніх дзвінків на пристроях Android.

Подробиці інших функцій, зокрема обміну повідомленнями в Teams, обмін файлами та спільна робота на платформі, поки невідомі.

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