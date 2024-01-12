На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

Вища рада правосуддя планує оголосити про наявність вакантної посади голови Державної судової адміністрації та утворити робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Відповідне питання включене у порядок денний засідання Вищої ради правосуддя на 18 січня 2024 року.

Нагадаємо, що тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної судової адміністрації наразі є Максим Пампура.

Автор В’ячеслав Хрипун

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