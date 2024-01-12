На должность главы Государственной судебной администрации объявят конкурс

Высший совет правосудия 18 января создаст рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Высший совет правосудия планирует объявить о наличии вакантной должности главы Государственной судебной администрации и создать рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания Высшего совета правосудия на 18 января 2024 года.

Напомним, что временно исполняющим обязанности главы Государственной судебной администрации в настоящее время является Максим Пампура.

Автор Вячеслав Хрипун

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