Морозы до 20 градусов и снег: какой будет погода в Украине на выходных

В следующие двое суток в большинстве областей Украины прогнозируется снег.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какой будет погода в стране на выходные 13-14 января.

Отмечается, что в последующие двое суток в большинстве областей снег, только завтра в восточных, ночью и южных областях без осадков.

Температура ночью 9-15°мороза, днем 2-7° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 15-20° мороза, днем 8-14° мороза.

15 января в Украине без существенных осадков, только в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Повышение температуры ночью до 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.

На дорогах страны ожидается гололед.

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