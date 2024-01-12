Морози до 20 градусів та сніг: якою буде погода в Україні на вихідних

У наступні дві доби у більшості областей України прогнозується сніг.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою буде погода в країні на вихідні 13-14 січня.

Зазначається, що у наступні дві доби у більшості областей сніг, лише завтра у східних, вночі і в південних областях без опадів.

Температура вночі 9-15° морозу, вдень 2-7° морозу, у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 8-14° морозу.

15 січня в Україні буде без істотних опадів, лише у східних, північно- східних областях та в Карпатах сніг. Підвищення температури вночі до 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла.

На дорогах країни очікується ожеледиця.

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