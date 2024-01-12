Нове житло за програмою єВідновлення: як скористатись житловим сертифікатом

Отримавши сертифікат в Дію, власник зруйнованої оселі може планувати придбання нової домівки.

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, як скористатись житловим сертифікатом та отримати компенсацію від держави за знищене майно.

Компенсація єВідновлення за знищене житло: як працює

Компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою єВідновлення запустили з 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифіката, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

Як отримати компенсацію від держави за зруйноване житло

Подати повідомлення про зруйноване житло в застосунку чи на порталі Дія;

Подати заяву на виплату за зруйноване житло через Дію, ЦНАП або у нотаріуса;

Дочекатися рішення комісії при органі місцевого самоврядування – максимальний термін розгляду заяви складає 30 днів;

Якщо рішення позитивне, у застосунку Дія з‘явиться житловий сертифікат.

«Сформований житловий сертифікат означає для вас, що заяву на компенсацію знищеного житла схвалено і призначено точну суму компенсації, на яку можна придбати нове. В середньому, по одному житловому сертифікату компенсація становить 2 млн гривень. Сума визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 від 30 травня 2023 року і враховує загальну площу житла, помножену на середньозважену вартість 1 кв. метру житла», – розповіла Шуляк і додала, що перші житлові сертифікати почали надходити заявникам в Дії з кінця вересня минулого року, а з кінця грудня 2023 року з‘явилася можливість їх реалізовувати.

Хто має право на отримання житлового сертифіката

Компенсацію за знищене житло у вигляді житлового сертифіката можуть отримати громадяни, чиє житло будо вщент зруйновано внаслідок російської збройної агресії, тобто не підлягає відновленню.

Якщо ваше житло пошкоджено, але підлягає відновленню, держава за програмою єВідновлення виділить вам кошти на його ремонт. Зараз діє два етапи таких компенсацій:

кошти на дрібний терміновий ремонт (до 200 тис гривень)

кошти на капітальний ремонт (до 500 тис гривень)

Однак у програми є низка обмежень для низки категорій громадян. Так, не можуть претендувати на компенсацію:

особи, які допомагали окупантам;

підсанкційні особи;

громадяни, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України”.

Як скористатись сертифікатом

Отримавши сертифікат в Дію, власник зруйнованої оселі може планувати придбання нової домівки. Щоб скористатись сертифікатом, потрібно:

Обрати собі нове житло – квартиру або навіть кімнату у гуртожитку на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті України, або інвестицію у квартиру на етапі будівництва;

Домовитись з продавцем про покупку і перед укладанням угоди купівлі – продажу забронювати кошти на це у застосунку Дія. Для цього треба натиснути на кнопку “Забронювати кошти” в застосунку Дія. З моменту бронювання коштів у власника сертифіката єВідновлення є 30 днів, щоб провести відповідну угоду купівлі-продажу;

Після підтвердження бронювання коштів в Дії, потрібно звернутись до нотаріуса, який підтвердить відмову від права власності на знищену нерухомість та оформить угоду купівлі-продажу нової. Оформити її можуть лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ);

Після підписання угоди купівлі-продажу заброньовані кошти протягом 5 днів надійдуть на рахунок продавця майна.

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