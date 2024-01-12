Новое жилье по программе єВідновлення: как воспользоваться жилищным сертификатом

Получив сертификат в Дії, владелец разрушенного дома может планировать приобретение нового дома.

Глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, как воспользоваться жилищным сертификатом и получить компенсацию от государства за уничтоженное имущество.

Компенсация єВідновлення за уничтоженное жилье: как работает

Компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе Восстановление запустили с 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового дома. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

Как получить компенсацию от государства за разрушенное жилье

Подать сообщение о разрушенном жилье в приложении или на портале Дія;

Подать заявление на выплату разрушенного жилья через Дія, ЦНАП или у нотариуса;

Дождаться решения комиссии при органе местного самоуправления – максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней;

Если решение положительное, в приложении Дія появится жилищный сертификат.

«Сформированный жилищный сертификат означает для вас, что заявление на компенсацию уничтоженного жилья одобрено и назначена точная сумма компенсации, на которую можно приобрести новое. В среднем по одному жилищному сертификату компенсация составляет 2 млн гривен. Сумма определяется в соответствии с Постановлением Кабмина №600 от 30 мая 2023 г. и учитывает общую площадь жилья, умноженную на средневзвешенную стоимость 1 кв. м жилья», – рассказала Шуляк и добавила, что первые жилищные сертификаты начали поступать заявителям в Дії с конца сентября прошлого года, а с конца декабря 2023 года появилась возможность их реализовывать.

Кто имеет право на получение жилищного сертификата

Компенсацию за уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата могут получить граждане, чье жилье было полностью разрушено в результате российской вооруженной агрессии, то есть не подлежит восстановлению.

Если ваше жилье повреждено, но подлежит восстановлению, государство по программе єВідновлення выделит средства на его ремонт. Сейчас действуют два этапа таких компенсаций:

средства на мелкий срочный ремонт (до 200 тыс. гривен)

средства на капитальный ремонт (до 500 тыс. гривен)

Однако у программы есть ряд ограничений для ряда категорий граждан. Да, не могут претендовать на компенсацию:

лица, помогавшие оккупантам;

подсанкционные лица;

граждане, имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I “Преступления против основ национальной безопасности Украины” Особенной части Уголовного кодекса Украины”.

Как воспользоваться сертификатом

Получив сертификат в Дії, владелец разрушенного дома может планировать приобретение нового дома. Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:

Выбрать новое жилье – квартиру или даже комнату в общежитии на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины, или инвестицию в квартиру на этапе строительства;

Договориться с продавцом о покупке и перед заключением сделки купли – продажи забронировать средства на это в приложении Дія. Для этого нужно нажать кнопку “Забронировать средства” в приложении Дія. С момента бронирования средств у владельца сертификата есть Восстановление 30 дней, чтобы провести соответствующее соглашение купли-продажи;

После подтверждения бронирования средств в Дії следует обратиться к нотариусу, который подтвердит отказ от права собственности на уничтоженную недвижимость и оформит сделку купли-продажи новой. Оформить ее могут только нотариусы, имеющие доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ);

После заключения сделки купли-продажи забронированные средства в течение 5 дней поступят на счет продавца имущества.

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