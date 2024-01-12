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В Соглашении, которое подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, говорится о продолжении реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.

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Удаленная работа из автомобиля: Microsoft выпустит новые инструменты, детали

22:42, 12 января 2024
Компания в феврале планирует выпустить инструмент для видеоконференций Teams на Android Auto.
Удаленная работа из автомобиля: Microsoft выпустит новые инструменты, детали
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Компания Microsoft в феврале планирует выпустить инструмент для видеоконференций Teams на Android Auto. Это станет важным шагом по упрощению удаленной работы. Об этом сообщает Techgig.

Интеграция направлена на беспрепятственное подключение телефонов Android к информационно развлекательной системе автомобиля.

Новые команды на Android Auto должны упростить доступ к собраниям через календарь, разрешить звонить через функцию быстрого набора некоторых контактов и отображать журналы последних звонков на устройствах Android.

Подробности других функций, включая обмен сообщениями в Teams, обмен файлами и совместную работу на платформе, пока неизвестны.

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