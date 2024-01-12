Удаленная работа из автомобиля: Microsoft выпустит новые инструменты, детали

Компания в феврале планирует выпустить инструмент для видеоконференций Teams на Android Auto.

Компания Microsoft в феврале планирует выпустить инструмент для видеоконференций Teams на Android Auto. Это станет важным шагом по упрощению удаленной работы. Об этом сообщает Techgig.

Интеграция направлена на беспрепятственное подключение телефонов Android к информационно развлекательной системе автомобиля.

Новые команды на Android Auto должны упростить доступ к собраниям через календарь, разрешить звонить через функцию быстрого набора некоторых контактов и отображать журналы последних звонков на устройствах Android.

Подробности других функций, включая обмен сообщениями в Teams, обмен файлами и совместную работу на платформе, пока неизвестны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.