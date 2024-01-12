До Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак

Ріші Сунак запевнив, що підтримка України з боку Британії «не може і не буде слабшати».

У п’ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно», - написав Сунак.

Очікується, що він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та оголосить про новий пакет військової допомоги.

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