До Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак

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Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Збір персональних даних українців, - у ГЮУ ВР попередили про неконституційність норм законопроекту 10062, який збирається ухвалити парламент

Результати медичних оглядів, дипломи про освіту, водійські посвідчення, дані про дітей та батьків, про громадянство будуть збиратися в єдине досьє і зберігатися на сервері за кордоном.

Верховний Суд звернувся до очільника ДБР Олексія Сухачова щодо обшуків у Дніпровському райсуді Києва, де заявили про їх незаконність

Під час огляду комп’ютеру, за повідомленням судді Юлії Іваніної, слідчий застосовував також власний мобільний телефон для фотографування неоголошеного повного тексту рішення та подальшої відправки відповідних фото невстановленій особі через месенджери, проте такі дії у протоколі взагалі не знайшли свого відображення.

Член ВРП Роман Маселко ще у червні 2023 року звернувся до НАБУ стосовно масового розгляду заяв суддями про визначення місця проживання дитини з батьком, що сприяло виїзду чоловіків за кордон

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко у червні 2023 року розповів НАБУ про можливу корупцію з розглядом суддями заяв про визначення місця проживання дитини з батьком, що в подальшому дозволяло виїжджати чоловікам за кордон.

ВП ВС визначила, що є належними вимогами, які може заявити особа – власник земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво

Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку КЦС ВС щодо належного способу захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво.

  1. В Україні

До Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак

13:36, 12 січня 2024
Ріші Сунак запевнив, що підтримка України з боку Британії «не може і не буде слабшати».
До Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак
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У п’ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно», - написав Сунак.

Очікується, що він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та оголосить про новий пакет військової допомоги.

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