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У минулому році товарообіг України склав $99,4 млрд, головні імпортери — Китай, Польща та Німеччина

17:41, 12 січня 2024
З України ж найбільше експортували до Польщі, Румунії та Китаю.
У минулому році товарообіг України склав $99,4 млрд, головні імпортери — Китай, Польща та Німеччина
Джерело фото: ЗМІ
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Державна митна служба повідомила, що протягом 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $63,5 млрд, а експортували – на суму $36 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $52,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за 2022 рік.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $10,4 млрд, Польща — $6,6 млрд і Німеччина — $4,9 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд, Китаю — на $2,4 млрд. 

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $19,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141,7 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

  • продукція хімічної промисловості — $11 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 74,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

  • паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 103,4 млрд грн, що складає 23% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $21,8 млрд
  • метали та вироби з них — $3,9 млрд
  • машини, устаткування та транспорт — $2,9 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 млн грн.

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