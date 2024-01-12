В прошлом году товарооборот Украины составил $99,4 млрд, главные импортеры — Китай, Польша и Германия

Из Украины же больше всего экспортировали в Польшу, Румынию и Китай.

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Государственная таможенная служба сообщила, что в течение 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,5 млрд, а экспортировали – на сумму $36 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $52,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-декабре 2023 года составила 0,49 долл/кг, что на 38% больше, чем за 2022 год.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $10,4 млрд, Польша - $6,6 млрд и Германия - $4,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Румынию — на $3,7 млрд, Китай — на $2,4 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $19,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 141,7 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $11 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 74,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары - $10,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 103,4 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $21,8 млрд

металлы и изделия из них - $3,9 млрд

машины, оборудование и транспорт - $2,9 млрд

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 млн грн.

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