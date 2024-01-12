США ввели санкции из-за поставок баллистических ракет из КНДР в рф

Санкции ввели против трех российских организаций и одного физического лица, причастных к передаче баллистических ракет из Северной Кореи для использования рф против Украины.

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских организаций и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования рф против Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Х (Twitter).

"Госдепартамент США вводит сегодня санкции против трех российских организаций и одного физического лица, причастных к передаче и испытаниям баллистических ракет из КНДР в рф для российской незаконной войны против Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении на сайте Госдепа отмечают, что передача КНДР баллистических ракет россии "поддерживает агрессивную войну россии, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения оружия".

В санкционный список вошли:

российская государственная авиакомпания "224-й летный отряд";

ее гендиректор Владимир Михейчик;

Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс (российский военный объект, занимающийся испытаниями ракет);

российский ракетный полигон Ашулук.

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