$1000 за невмешательство в деятельность предприятия: в Одесской области на взятке погорел чиновник Госпотребслужбы

За $1000 фигурант гарантировал предпринимателю не препятствовать его деятельности, связанной с производством полуфабрикатов.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что правоохранители задержали главного специалиста одного из отделов Одесского районного управления Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.

Злоумышленник требовал от мужчины, изъявившего желание начать предпринимательскую деятельность по производству полуфабрикатов, 1000 долларов США неправомерной выгоды. За это гарантировал не вмешиваться в работу его фирмы и не включать ее в план проверок.

«Фигуранта полицейские задержали «на горяем», сразу после получения взятки. Следователи изъяли деньги в качестве вещественных доказательств, а правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, сопряженное с требованием неправомерной выгоды.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

В Департаменте добавляют, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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