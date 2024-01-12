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Сбор персональных данных украинцев, - в ГЮУ ВР предупредили о неконституционности норм законопроекта 10062, который намерен принять парламент

13:10, 12 января 2024
Результаты медицинских осмотров, дипломы об образовании, водительские удостоверения, данные о детях и родителях, о гражданстве будут собираться в единое досье и храниться на сервере за границей.
Сбор персональных данных украинцев, - в ГЮУ ВР предупредили о неконституционности норм законопроекта 10062, который намерен принять парламент
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Главное юридическое управление Верховной Рады назвало неконституционной часть норм законопроекта 10062, который уже начал рассматривать парламент 11 января.

Напомним, этот законопроект предусматривает, что персональные данные, в частности сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП), сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы), реквизиты документа об образовании, сведения о форме обучения соискателей образования, сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга, реквизиты водительского удостоверения и многие другие будут собраны в Едином реестре военнообязанных.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, в ближайшее время отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

«Мы до сих пор не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр.

Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом.

Во-первых, они готовы платить за это. И предполагали в следующем уже пакете финансирование на 100 млн. долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

В свою очередь, Главное юридическое управление Верховной Рады в своем Заключении отмечает, что законопроект фактически предусматривает, что информация относительно неопределенного круга лиц (персональные данные) будет обрабатываться субъектами в неопределенных законом объемах в течение неопределенных законом сроков и соответствующая обработка персональных данных не будет предсказуемой и прогнозируемой (по способам и объему) для владельцев персональных данных.

«При этом: не усматривается возможность оценить адекватность, соответствие и нечрезмерность персональных данных, которые планируется обрабатывать в Реестре;

чувствительные персональные данные могут подвергаться автоматизированной обработке, несмотря на то, что внутреннее законодательство не будет обеспечивать соответствующих гарантий;

положениями поданного законопроекта не определены сроки хранения полученной информации, необходимость ее обновления.

Следовательно, такие положения законопроекта:

  • не соответствуют части второй статьи 32 Конституции Украины, согласно которой «не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека» ;
  • не учитывают: правовые позиции Конституционного Суда Украины, высказанные в частности в Решении от 11 октября 2018 № 7-р/2018, практику Европейского суда по правам человека , требования статьи 12 Всеобщей декларации прав человека, статьи 17 Международного Пакта об общественных и политических правах , статьи 8 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Конвенции Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных», Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защита физических лиц в связи с проработкой персональных данных и о свободном движении таких данных и об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент о защите данных)», принципы 3 и 7 «Хранение информации» Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R(87)15;
  • не согласовываются с положениями статьи 6 Закона Украины «О защите персональных данных», - отметили в ГЮУ ВР.

Вместе с тем, как отмечают народные депутаты, этот законопроект Верховная Рада примет на следующей неделе.

Ниже приводим полный текст Заключения Главного юридического управления.

Автор: Наталя Мамченко 

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