Собранные об украинцах персональные данные будут хранить на серверах партнеров за рубежом, на это выделят 100 млн долларов, - нардеп Устинова о Реестре военнообязанных

Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

Массив персональных данных об украинских призывниках, военнообязанных и резервистах будет храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн долларов США. Об этом рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062 в ближайшее время.

Так, 11 января Верховная Рада приступила к рассмотрению поправок ко второму чтению в законопроект 10062, который во внесенной редакции предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде Центральной избирательной комиссией, Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД другими органами в электронный Реестр. В этом Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов данные должны собираться в единое досье на человека.

Зачем хранить данные об украинцах за границей

В свою очередь, Александра Устинова, комментируя начало процедуры принятия законопроекта в целом, указала, что он решает проблему отсутствия электронного реестра после 10 лет войны, обеспечивая полную картину количества военнослужащих, их местонахождение и пригодности к службе.

По ее словам, партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на реализацию этого проекта, что покроет расходы на хранение информации на длительный период. Законопроект предусматривает хранение информации на безопасных облаках и серверах партнеров за границей. Это обеспечит финансовую поддержку и защиту от возможных потерь данных в результате событий, таких как атаки или природные катастрофы.

«Прямо сейчас (10 января – прим. ред.) идет голосование за законопроект 10062.

У нас до сих пор нет электронного реестра военнослужащих. То есть мы не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодны. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр.

Этот законопроект очень просил, и была закрыта встреча с военным руководством, и Генерал Залужный, и Генерал Шаптала, и министр обороны Умеров.

Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом.

Во-первых, они готовы платить за это. И заложили в следующем уже пакете финансирование на 100 млн. долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

Что за данные попадут в Реестр

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», поправки ко второму чтению предполагают, что в Реестр попадут разные персональные данные, в частности

номера средств связи и адреса электронной почты

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество , дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП)

реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия)

сведения о гражданстве (изменение гражданства)

сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным

сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы)

сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление)

реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, выдавшее заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность)

сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, последипломного и высшего образования

сведения об опыте работы по специальности

сведения об установлении, смене группы инвалидности

сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга

сведения о привлечении лица к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, направлении обвинительного акта в суд)

сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу

сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления)

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре

сведения о владении иностранными языками

сведения о разрешении на хранение и ношение оружия

сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки

реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория)

сведения о внутренне перемещенном лице

сведения о наличии права на отсрочку от призыва во время мобилизации и т.п.

Актуализация базы данных Реестра будет осуществляться из сведений, вносимых органами ведения Реестра, как и путем электронного информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, базами данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых есть государственные органы.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что этот законопроект «направлен на то, чтобы мы все понимали и оперировали одинаковыми цифрами по отношению к людям: сколько людей в Украине, сколько за границей, сколько из них мобилизационного возраста, сколько призывного возраста».

«Это объединение реестров для того, чтобы система, работающая в Министерстве обороны под названием: «Оберег», могла автоматически работать без вмешательства людей для того, чтобы позже произвести так называемую смарт-мобилизацию», - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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