В Укргидрометцентре ответили, действительно ли киевляне наблюдали уникальное явление — снежную грозу

Вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал, отметили специалисты.

Иллюстративное изображение: freepik.com

Как рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре, снежная гроза – уникальное явление, при котором вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег.

Это явление на Земле происходит примерно 5-6 раз в год, не прогнозируется, поскольку условия для его образования в атмосфере появляются и развиваются спонтанно, за несколько минут. В отличие от летних масштабных гроз, могут наблюдаться всего 1-2 слабые, чаще межоблачные молнии, которые угрозы почти не представляют.

В Украинском гидрометеорологическом центре объясняют, что поскольку это явление уникально, его часто путают с другими событиями, но датчики, называемые грозопеленгаторами, фиксируют даже слабые разряды, поэтому с легкостью можно проверить было ли такое явление на самом деле или нет.

«Вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал», - отметили в центре.

Образуется снежная гроза, когда холодный воздух прижат к земле, а над ним натекает очень влажный и теплый воздух, в нем начинаются внезапные вертикальные движения и перемешивание, что приводит к турбулентности, во время которой ледяные кристаллы в облаках врезаются друг в друга. Электроны отрываются от одних кристаллов льда и добавляются к другим, когда кристаллы разбиваются друг о друга. Это разделяет положительные (+) и отрицательные (-) заряды в облаке. Верхняя часть облака становится заряженной положительными частицами, которые называются протонами, а нижняя – отрицательными (нейтронами). Этого уже достаточно, чтобы образовалась молния внутри облака или между облаками. Как только отрицательный заряд в нижней части облака становится достаточно большим, поток электронов устремляется к земле, когда он встречается с положительным зарядом, что устремленный от земли вверх, сильный электрический ток переносит положительный заряд в облако. Этот электрический ток известен как обратный ход. Мы видим это как яркую вспышку молнии.

Снежная гроза сопровождается очень приглушенным громом гораздо более низкого звучания, в отличие от обычного летнего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.