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В Укргідрометцентрі відповіли, чи справді кияни спостерігали унікальне явище — сніжну грозу

13:07, 12 січня 2024
Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував, зазначили фахівці.
В Укргідрометцентрі відповіли, чи справді кияни спостерігали унікальне явище — сніжну грозу
Ілюстративне зображення: freepik.com
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Як розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі, сніжна гроза – унікальне явище, при якому замість зливового дощу випадає зливовий сніг.

Це явище на Землі відбувається приблизно 5-6 разів на рік, не прогнозується, оскільки умови для його утворення в атмосфері з'являються і розвиваються спонтанно, за кілька хвилин. На відміну від літніх масштабних гроз, можуть спостерігатися всього 1-2 слабкі, частіше, міжхмарні блискавки, які загрози майже не становлять.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснюють, що оскільки це явище унікальне, його часто плутають з іншими подіями, але датчики, що називаються грозопеленгаторами фіксують навіть слабкі розряди, тому з легкістю можна перевірити чи було таке явище насправді, чи ні.

«Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував», - наголосили в центрі.

Утворюється сніжна гроза, коли холодне повітря притиснене до землі, а над ним натікає дуже вологе і тепле повітря, в ньому починаються раптові вертикальні рухи, та перемішування, що призводить до турбулентності, під час якої льодяні кристали в хмарах врізаються одне в одного. Електрони відриваються від одних кристалів льоду та додаються до інших, коли кристали розбиваються один об одного. Це розділяє позитивні (+) і негативні (-) заряди в хмарі. Верхня частина хмари стає зарядженою позитивними частинками, які називаються протонами, а нижня - негативними (нейтронами). Цього вже достатньо, щоб утворилася блискавка в середині хмари чи між хмарами. Як тільки негативний заряд у нижній частині хмари стає достатньо великим, потік електронів спрямовується до землі, коли він зустрічається з позитивним зарядом, що спрямований від землі вгору, сильний електричний струм переносить позитивний заряд у хмару. Цей електричний струм відомий як зворотний хід. Ми бачимо це як яскравий спалах блискавки.

Сніжна гроза супроводжується дуже приглушеним громом набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного літнього.

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