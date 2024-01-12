В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що на ухвалення законопроєкту про мобілізацію може піти кілька тижнів.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Уряду.

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, Верховна Рада України може ухвалити допрацьований законопроєкт про мобілізацію за кілька тижнів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести», - сказав він.

Подоляк додав, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.

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