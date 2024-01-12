ЄС готовий піти на поступки Угорщині для розблокування €50 млрд, — ЗМІ

Щоб переконати Віктора Орбана відмовитися від вето, йому готові дати можливість призупинити угоду про фінансування на півдорозі в 2025 році, пише Financial Times.

Єврокомісія обговорює можливі поступки деяким вимогам Угорщини, аби забезпечити пакет підтримки для України в €50 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Також повідомляється, що щоб переконати Віктора Орбана відмовитися від вето, йому готові дати можливість призупинити угоду про фінансування на півдорозі в 2025 році.

Передбачається, що Угорщина зможе ініціювати перегляд умов угоди, щоб оцінити, наскільки Україна потребує фінансування і чи виконала вона вимоги ЄС для отримання коштів.

Комісія також не проти щорічних перевірок допомоги та введення пункту про «аварійне гальмування», за яким будь-яка країна може винести «серйозні побоювання з приводу виплат Україні» на обговорення на саміті лідерів ЄС.

Водночас цей пункт не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.

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